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В Украину придет настоящая летняя жара: где будут самые высокие градусы

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшую неделю будет жаркой и почти без осадков. Температура воздуха начнет подниматься уже в ближайшие дни и местами превысит отметку в +30 градусов.

Какая погода ждет украинцев в ближайшее время - читайте в материале ниже.

Погода на востоке

В восточных областях по данным портала Sinoptik до 9 июня ожидается сухая погода с комфортной температурой до +24 градусов. Ночью около +14 градусов. Временами возможна облачность и даже пасмурные дни, но осадки не прогнозируются.

А с 9 июня температура воздуха начнет подниматься до +27 +29 градусов днем, ночью ожидается до +18 градусов. Сильная жара придет после 13 июня - воздух прогреется до +30 +31 градуса.

Погода на юге

В южной части также прогнозируется сухая погода с 6 июня. Возможна переменная облачность и пасмурные дни, днем будет прогреваться до +24 +26 градусов, ночью до +18 +19 градусов.

А с 11 июня придет настоящая жара, ожидается повышение температуры воздуха до +31 +33 градусов днем, ночью до +20 +21 градуса.

Погода на севере

Дожди покинут северные области Украины уже завтра и установится сухая и солнечная погода. В ближайшие дни синоптики прогнозируют днем от +24 до +26 градусов, ночью от +12 до +16 градусов.

С 10 июня температура начнет постепенно повышаться до +26 +28 градусов, а отметку в 30 градусов тепла перешагнет только 14 июня. Ночи будут прохладные, от +14 до +17 градусов.

Погода на западе

Жителям западных областей синоптики обещают дожди и даже грозы - 9-10 июня. Возможно даже кратковременное понижение температуры до +20 градусов.

С 6 по 9 июня ожидается днем от +24 до +27 градусов, ночью от +11 до +16 градусов. После 12 июня воздух прогреется до +28 +31 градуса днем, ночью до +16 +18 градусов.

Погода в Киеве

В столице ожидается сухая и солнечная погода, возможна переменная облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха составит +14 +17 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

После 11 июня ожидается повышение температуры до +27 +28 градусов, а 14 июня возможно до +32 градусов днем. Ночью воздух тоже будет теплее, от +18 до +20 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, какую погоду синоптики прогнозируют на весь июнь.

А также мы писали о том, какая погода будет в Киеве в начале лета.

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