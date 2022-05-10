В Украину придет летняя погода: когда температура прыгнет до 27 градусов тепла

Погода в Украине 10 мая

Во вторник небольшой дождь ожидается в Харькове, в Луганской и Донецкой областях, во всех остальных областях будет сухо. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов, в южной части от +8 до +11 градусов.

Днем в большинстве областей ожидается от +16 до +18 градусов, прохладнее будет на востоке и севере страны, +14 +16 градусов.

В Киеве 10 мая без существенных осадков. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 10 мая

Погода в Украине 11 мая

В среду в Украине будет сухо, возможна небольшая облачность и усиление ветра до штормовых значений. Однако температура воздуха в большинстве областей ночью снизится, а вот днем снова начнет подниматься.

Ночью ожидается от +1 до +4 градусов, только на юге от +5 до +7 градусов. Днем на западе прогреется до +20 +23 градусов, на Закарпатье до +25 градусов. В центре и на юге от +17 до +20 градусов, на востоке ожидается от +14 до +17 градусов.

В Киеве будет облачно, но осадки не прогнозируются. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем прогреется до +18 +20 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 11 мая

Погода в Украине 12 мая

В четверг в Украину придет настоящее лето, но синоптики прогнозируют грозы во многих областях страны. Осадки охватят все западные области, север и северо-восток Украины. На востоке и в южной части будет сухо. Возможно усиление ветра до штормовых значений.

Ночная температура воздуха поднимется до +6 +8 градусов, на юге и в западных областях до +9 +13 градусов. Днем на западе ожидается +24 +27 градусов, местами до +28 градусов.

На остальной территории страны днем воздух прогреется до +22 +25 градусов.

В Киеве 12 мая ожидается гроза, сильный штормовой ветер. Ночью в столице +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 12 мая