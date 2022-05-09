В Украину после похолодания придет летняя погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладная, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет невысокая, возможны даже заморозки на грунте. Но уже совсем скоро в страну придет летняя погода.

Погода в Украине 9 мая

В понедельник почти все регионы Украины охватят дожди с грозами. Сухо будет только на Волыни, на севере и северо-востоке страны.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +7 +10 градусов. Днем в большинстве областей от +17 до +19 градусов. В южной части от +19 до +22 градусов, в Донецкой, Луганской областях и Запорожье до +23 градусов.

В Киеве 9 мая дождь ожидается только ночью, днем будет сухо. Возможен сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в столице +8 +10 градусов, днем +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 9 мая

Погода в Украине 10 мая

Во вторник в Украине синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду, без осадков. Однако температура воздуха упадет. Ночью в большинстве областей ожидается от +3 до +5 градусов.

Днем на востоке от +13 до +15 градусов, в центре, на юге и в северных областях от +14 до +16 градусов. Теплее всего будет на западе страны, от +15 до +17 градусов.

В Киеве 10 мая небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 10 мая

Погода в Украине 11 мая

В среду в Украину начнет потихоньку заползать лето. Осадки на этот день не прогнозируются, а вот температура воздуха пойдет вверх. В западных областях прогреется до +21 +24 градусов, в центре, на севере и в южной части от +16 до +19 градусов, на востоке от +15 до +18 градусов.

Ночью в большинстве областей страны от +5 до +7 градусов, на востоке +3 +5 градусов, в южной части до +10 +12 градусов.

В Киеве 11 мая будет облачно, но без осадков. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем прогреется до +18 +20 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 11 мая

По прогнозу синоптиков, потепление до +23 +25 градусов охватит с 12 мая все регионы Украины. Во второй половине недели снова вернутся грозы.