В Украину снова ворвется жара: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

В Украине снова повысится температура, но ненадолго

Погода в Украине снова станет жаркой к ближайшим выходным. Но продержатся запредельные цифры на термометре недолго - следующая неделя будет достаточно комфортной. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По данным Диденко в Facebook, свежий воздух будет царить в Украине в четверг, 9 июля. Но 11-12 числа столбики термометров полезут вверх. А со вторника приятная температура снова вернется.

Завтра же градусники покажут +20+26, а на Юге, Востоке и Днепропетровщине - от +26 до +29 градусов.

"Дожди, преимущественно небольшие, возможны в четверг на Западе и Севере Украины, а также в Винницкой, местами грозы. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет сухая солнечная погода", - прогнозирует Наталка Диденко.

В Киеве завтра локально небольшой дождь, переменная облачность. Температура от +23 до +24 градусов. На выходных в столице ожидается +28+31. Но во вторник комфортные градусы вернутся.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что жаркая погода вернется в страну в субботу, 11 июля. Самые высокие градусы - на Юге и Востоке (+29+33), на Севере и в Центре будет +29+31, на Западе +23+28 градусов.

Погода в Украине 11 июля (скрин: meteo.gov.ua)

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