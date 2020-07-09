В Україну прийде ідеальна погода: синоптики порадували новими картами

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні порадує нас ідеальними параметрами температури

Погода в Україні у п'ятницю, 10 липня, буде близькою до ідеалу. Вже ця ніч майже всюди буде зоряною, а вдень сонячно, сухо і помірно тепло. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, згідно з даними Діденко в Facebook, антициклон Xabi буде панувати на території країни. Вітер південно-західний, невеликий, максимум помірний. Щоправда, у другій половині дня на Захід України зайдуть дощі з грозами.

Вночі досить прохолодно - від +12 до +19, вдень +24+29. На Півдні місцями до +30 градусів.

А ось у суботу, 11 липня, спека захоче взяти реванш підвищенням до +27+33 градусів. Дощі лише на Заході і локально.

У неділю, 12 числа, в західних областях помітно похолодає і прийде активний атмосферний фронт із грозовими зливами. На решті території буде переважно сухо, хіба в Криму і в Миколаївській області місцями пройдуть грозові дощі.

"В Києві 10-го липня погода буде практично ідеальна, як для літа. Без опадів, багато сонця, трохи красивих білих купчастих хмар і максимальна температура повітря +26+27 градусів", - пише Діденко.

А ось у суботу та неділю у столиці стане спекотніше - від +30 до +32. Але з понеділка смужка на градуснику знову опуститься.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах погоди на 10 липня показали, що тепла і комфортна погода встановиться по всій країні.

Погода в Україні 10 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україну знову увірветься спека, синоптики назвали дату.

Також повідомлялося, що Україні загрожують серйозні лиха через зміни клімату.