Когда в Украину придет "бабье лето": прогноз астролога

Практически всех украинцев интересует вопрос, сколько еще продлится такая прекрасная погода, как в первых числах сентября. К счастью, лето не отступит еще и в первом осеннем месяце. Об этом сообщил астролог Влад Росс, пишет "Главред". По словам Росса, сентябрь порадует украинцев прекрасной погодой, дождей и холодов ждать точно не стоит.

"Никакого существенного похолодания первый месяц осени не принесет. 30 августа произошло новолуние, а оно – сухое, теплое, без дождей. Потому и весь сентябрь сложно будет назвать осенним месяцем", - сообщил астролог.

Астролог сказал, что октябрь будет холодным месяцем, а понижение температуры начнется уже 28-29 сентября, но тепло и солнце еще порадует украинцев.

По прогнозу Влада Росса, "бабье лето" наступит в Украине в последних числах октября.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"В любом случае, первая половина октября будет прохладной. А вот во второй половине октября Сатурн – символ холода – сменится аспектом к Юпитеру, и с этого момента наступит "бабье лето", которое продлится до конца месяца", - сказал эксперт.

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