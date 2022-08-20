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В Украину попали выведенные из обращения купюры: как выглядят такие деньги (фото)

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Суббота 20 августа 2022 19:58
В Украину попали выведенные из обращения купюры: как выглядят такие деньги (фото) В Украине в обращение попали выведенные из обращения деньги (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине у граждан могут возникнуть трудности с использованием терминала для пополнения карт. Проблемы могут возникнуть с купюрами номиналом 500 грн. Дело в том, что в страну попали купюры, выведенные из оборота.

Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

По его словам, начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами. Такие купюры выведены из обращения в хранилище Ощадбанку в Херсоне.

В частности, такие купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.

"Установить их (купюр - ред.) без визуального осмотра непосредственно в терминале невозможно", - добавил Гороховский.

Также он опубликовал фото, как выглядят купюры. Это обычные 500-гривневые купюры, и о том, что они списаны, свидетельствуют три отверстия в них.

В Украину попали выведенные из обращения купюры: как выглядят такие деньги (фото)В Украину попали выведены из обращения купюры в 500 грн (t.me/OGoMono)

Ранее мы сообщали, что мошенники предлагают фейковые выплаты украинцам.

Также мы писали, что украинцам предлагают новый способ "заработка", за который можно сесть в тюрьму.

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