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В Україну потрапили виведені з обігу купюри: як виглядають такі гроші (фото)

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Субота 20 серпня 2022 19:58
В Україну потрапили виведені з обігу купюри: як виглядають такі гроші (фото) В Україні в обіг потрапили виведені з обігу гроші (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у громадян можуть виникнути труднощі з використанням термінала для поповнення карток. Проблеми можуть виникнути з купюрами номіналом 500 грн. Річ у тому, що в країну потрапили купюри, виведені з обігу.

Про це у Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500-гривневими купюрами. Такі купюри виведені з обігу в сховищі Ощадбанку в Херсоні.

Зокрема, такі купюри вже виявлено в Одесі, Києві та на заході України.

"Встановити їх (купюр - ред.) непридатність без візуального огляду безпосередньо в терміналі неможливо", - додав Гороховський.

Також він опублікував фото, як виглядають купюри. Це звичайні 500-гривневі купюри, і про те, що вони списані, свідчать три отвори в них.

В Україну потрапили виведені з обігу купюри: як виглядають такі гроші (фото)В Україну потрапили виведені з обігу купюри в 500 грн (t.me/OGoMono)

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