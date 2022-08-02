Мошенники предлагают фейковые выплаты украинцам. В НБУ рассказали, как уберечься

Мошенники продолжают предлагать фейковые выплаты украинцам. Для этого они создают телеграм-каналы, которые выглядят, как банковские или каналы международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Аферисты предлагают оформить денежную помощь от стран ЕС, ООН, банков, Дія и даже НАТО", - говорится в сообщении. В таких каналах мошенники могут размещать фишинговые ссылки на сайты, где можно якобы оформить такую выплату. Как мошенники присваивают чужие средства Под предлогом оформления выплаты просят сообщить секретную информацию: пин-код к карте;

трехзначный номер на обороте карты;

срок действия карты и тому подобное. Также в социальной сети Facebook выявлен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылки на так называемый Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств. На упомянутом ресурсе предлагается предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы. Как избежать мошенничества Получайте информацию из официальных источников.

Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. О том, как отличить мошеннический сайт от настоящего, читайте по ссылке.

Если вы случайно раскрыли данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту через интернет-банкинг или позвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты.

Никому не сообщайте пин-код к карте, три цифры на обороте карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.