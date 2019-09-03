Украину осенью накроет снегом: перепад температуры будет резким и существенным

Осенью 2019 украинцев ждет очень неприятный погодный сюрприз - снегопады. Об этом сообщил известный украинский астролог Влад Росс, пишет "Главред". По словам Росса, до конца октября сильного холода можно не ждать, но после этого стоит приготовить теплую одежду, так как в нашей стране резко похолодает.

Настоящий снегопад возможен в ноябре, сообщает астролог.

"После этого ("бабьего лета" - Ред) начнется соединение Сатурна с Луной и Плутоном, которые будут в квадрате к Марсу, что принесет резкое похолодание в последних числах октября и начале ноября. Причем перепад температуры будет настолько резким и существенным, что может внезапно заснежить в связи с вторжением арктического холода. Но до середины 20-х чисел октября нам о холоде беспокоиться не стоит", - сообщил Влад Росс.

Также астролог отметил, что осенью 2019 года украинцам опять повезло, так как отопительный сезон начнется не по графику.

Иллюстративное фото (открытые источники)

Как мы ранее писали, астролог Влад Росс озвучил прогноз погоды на осень и сообщил, когда наступит "бабье лето".

Также мы писали о том, что в Минсоцполитики Украины обнародовали график праздничных и выходных дней в 2020 году.