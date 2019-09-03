Україну восени накриє снігом: перепад температури буде різким і суттєвим

Восени 2019 українців чекає дуже неприємний погодний сюрприз - снігопади. Про це повідомив відомий український астролог Влад Росс, пише "Главред". За словами Росса, до кінця жовтня сильного холоду можна не чекати, але після цього варто приготувати теплий одяг, так як в нашій країні різко похолодає.

Справжній снігопад можливий в листопаді, повідомляє астролог.

"Після цього ("бабиного літа" - Ред.) розпочнеться з'єднання Сатурна з Місяцем і Плутоном, які будуть в квадраті до Марса, що принесе різке похолодання в останніх числах жовтня і на початку листопада. Причому перепад температури буде настільки різким і значним, що може раптово осніжити у зв'язку з вторгненням арктичного холоду. Але до середини 20-х чисел жовтня нам про холоді турбуватися не варто", - повідомив Влад Росс.

Також астролог зазначив, що восени 2019 року українцям знову пощастило, так як опалювальний сезон почнеться не за графіком.

Ілюстративне фото (відкриті джерела)

Як ми раніше писали, астролог Влад Росс озвучив прогноз погоди на осінь і повідомив, коли настане "бабине літо".

Також ми писали про те, що в Мінсоцполітики України оприлюднили графік святкових і вихідних днів в 2020 році.