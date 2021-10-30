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Украину окутают густые туманы и вернутся ночные морозы: прогноз синоптиков

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Суббота 30 октября 2021 20:40
Украину окутают густые туманы и вернутся ночные морозы: прогноз синоптиков Фото: погода в Украине будет с туманами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 31 октября, будет без осадков, хотя ожидаются плотные туманы, которые принесут не только снижение видимости, но и понижение температуры воздуха. Кроме того, в некоторые регионы вернутся ночные морозы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Отсутствию дождей в последний день октября украинцы обязаны тем, что страна будет находиться в центре поля высокого давления антициклона Rosamunde. Его же стоит "благодарить" и за густые туманы, особенно в ночное и утреннее время суток.

Ветер в Украине будет спокойный - его сила не превысит 10 метров в секунду.

Температура воздуха в воскресенье:

  • в среднем по Украине ночью ожидается около 0... +5 градусов. Но в Одесской области столбики термометров поднимутся до +8 градусов. А вот в Луганской области наоборот - значительно похолодает: будет -6... -1 градус. Морозная ночь прогнозируется и в Карпатских горах - до -5 градусов, а во впадинах даже до -8 градусов. Впрочем, на высокогорье будет +4… +9 градусов.
  • в дневное время в Украине будет около +9... +14 градусов. При этом в районах, где в течение дня сохранится туман, будет прохладнее, и столбики термометров покажут +6... +11 градусов.

В Киевской области 31 октября будет без осадков. Прогнозируются туманы местами ночью и утром. Жителей столицы и области ожидает температура воздуха ночью +1... +4 градусов, днем +10... +13 градусов.

Украину окутают густые туманы и вернутся ночные морозы: прогноз синоптиков

Карта погоды в Украине 31 октября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики предупредили, что на Украину надвигается резкое похолодание и ливни, а также назвали дату ухудшения погоды.

Напомним также, перед этим синоптики назвали дату первого снега в Киеве.

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