Україну огорнуть густі тумани і повернуться нічні морози: прогноз синоптиків

Погода в Україні в неділю, 31 жовтня, буде без опадів, хоча очікуються щільні тумани, які принесуть не тільки зниження видимості, але і зниження температури повітря. Крім того, в деякі регіони повернуться нічні морози.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру .

Відсутності дощів в останній день жовтня українці зобов'язані тим, що країна буде перебувати в центрі поля високого тиску антициклону Rosamunde. Йому ж слід "дякувати" і за густі тумани, особливо в нічний і ранковий час доби.

Вітер в Україні буде спокійний - його сила не перевищить 10 метрів на секунду.

Температура повітря в неділю:

в середньому по Україні вночі очікується близько 0... +5 градусів. Але в Одеській області стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів. А от у Луганській області навпаки - значно похолодає: буде -6... -1 градус. Морозна ніч прогнозується і в Карпатських горах - до -5 градусів, а в западинах навіть до -8 градусів. Втім, на високогір'ї буде +4... +9 градусів.

у денний час в Україні буде близько +9... +14 градусів. При цьому в районах, де протягом дня збережеться туман, буде прохолодніше, і стовпчики термометрів покажуть +6... +11 градусів.

У Київській області 31 жовтня буде без опадів. Прогнозуються тумани місцями вночі та вранці. Жителів столиці та області очікує температура повітря вночі +1... +4 градусів, вдень +10... +13 градусів.

Карта погоди в Україні 31 жовтня (фото: meteo.gov.ua)