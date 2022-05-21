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Украину охватит сильным похолоданием и штормовым ветром: как долго продлится непогода

Фото: Погода в Украине принесет сильный холод (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильное похолодание в воскресенье-понедельник 22-23 мая. К счастью, оно будет непродолжительным, и уже со вторника столбики термометров поползут вверх.

Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler.

Прогноз на 22 мая

Кроме снижения температуры по всей территории страны объявили штормовое предупреждение.

"22 мая в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко пишет, что в воскресенье в Украине ожидается похолодание. По стране будет от +10 до +17 градусов. На юге традиционно теплее (хотя посвежеет и здесь), +17+22 градуса.

Дожди, хотя и небольшие, пройдут повсюду, кроме южной части Украины.

Прогноз для Киева

В Киеве 22-го мая будет холодно и ветрено. Временами небольшой дождь, температура +12 градусов.

Что будет с погодой дальше

В гидрометцентре прогнозируют, что 23 мая также будет прохладно и пасмурно, возможны небольшие дожди по всей территории. Температура выровняется по всей стране и составит +13+17 градусов.

24 мая с запада зайдет потепление, которое доберется до Киева и Одесской области. Ожидается +18+22 градуса. На остальной территории +15+19. Осадки вероятны на Левобережной части страны.

Дальше - потеплеет.

Ранее мы писали, что мощный "немецкий" ураган разбушевался в Ровенской области.

Также сообщалось, каким будет лето в Киеве.

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