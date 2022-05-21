Украину охватит сильным похолоданием и штормовым ветром: как долго продлится непогода

Погода в Украине принесет сильное похолодание в воскресенье-понедельник 22-23 мая. К счастью, оно будет непродолжительным, и уже со вторника столбики термометров поползут вверх.
Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler.
Кроме снижения температуры по всей территории страны объявили штормовое предупреждение.
"22 мая в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптик Наталка Диденко пишет, что в воскресенье в Украине ожидается похолодание. По стране будет от +10 до +17 градусов. На юге традиционно теплее (хотя посвежеет и здесь), +17+22 градуса.
Дожди, хотя и небольшие, пройдут повсюду, кроме южной части Украины.
В Киеве 22-го мая будет холодно и ветрено. Временами небольшой дождь, температура +12 градусов.
В гидрометцентре прогнозируют, что 23 мая также будет прохладно и пасмурно, возможны небольшие дожди по всей территории. Температура выровняется по всей стране и составит +13+17 градусов.
24 мая с запада зайдет потепление, которое доберется до Киева и Одесской области. Ожидается +18+22 градуса. На остальной территории +15+19. Осадки вероятны на Левобережной части страны.
Дальше - потеплеет.
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