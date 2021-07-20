Украину охватит мощными ливнями, шквалами и градом: где будет хуже всего

По словам Наталки Диденко, завтра лишь крайний юг да Волынь уклонятся от серьезной непогоды.

Синоптик отмечает, что особенностью летних дождей является то, что сложно предсказать где именно несется со всей силы, а где только погремит или покапает. Поэтому на страже надо в среду быть везде, где есть вероятность ливней, шквалов и града.

"Местами может вальнуть такой несмешной ливень, что затопит серьезно, а на соседней улице снова будет звучать "тю, а говорили..." - добавила Диденко.

Температура воздуха на западе, севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22+27 градусов. Посвежеет с завтрашнего дня и в Николаевской и Одесской областях.

А вот на востоке, юго-востоке, Днепропетровской, Херсонской областях и Крыму жара в +30+34 еще задержится. Однако 22 июля и сюда доберется более свежий воздух.

Что будет с погодой в Киеве

По словам Диденко, в столице завтра +20 градусов. Вероятны ливни, грозы, шквалы и даже град.

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте показали, где в стране завтра будет больше всего осадков.

Скрин: Погода в Украине 21 июля (meteo.gov.ua)