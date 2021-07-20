Україну охопить потужними зливами, шквалами і градом: де буде найгірше

Погода в Києві у середу, 21 липня, буде з сильними зливами, шквалами, місцями з градом. Адже завтра наша країна стане однією з найдощовитіших і найсвіжіших в Європі.
Що буде з погодою в Україні найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.
За словами Наталки Діденко, завтра лише крайній південь та Волинь ухиляться від серйозної негоди.
Синоптик зазначає, що особливістю літніх дощів є те, що складно передбачити де саме лине з усієї сили, а де лише погримить чи покрапає. Тому на сторожі треба в середу бути всюди, де є ймовірність злив, шквалів і граду.
"Місцями може вальнути така несмішна злива, що затопить серйозно, а на сусідній вулиці знову звучатиме "тю, а казали..." - додала Діденко.
Температура повітря на заході, півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22+27 градусів. Посвіжішає відзавтра й в Миколаївській і Одеській областях.
А от на сході, південному сході, Дніпропетровській, Херсонській областях та Криму спека в +30+34 ще затримається. Однак 22 липня й сюди добереться свіжіше повітря.
За словами Діденко, в столиці завтра +20 градусів. Ймовірні зливи, грози, шквали і навіть град.
Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, де в країні завтра буде найбільше опадів.
Скрін: Погода в Україні 21 липня (meteo.gov.ua)
Раніше синоптики також попередили, що в Україну йде похолодання, й температура місцями знизиться до +21 градуси вдень і +11 вночі.
Також синоптик розповів українцям, чого чекати від прийдешньої зими.