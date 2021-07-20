Україну охопить потужними зливами, шквалами і градом: де буде найгірше

За словами Наталки Діденко, завтра лише крайній південь та Волинь ухиляться від серйозної негоди.

Синоптик зазначає, що особливістю літніх дощів є те, що складно передбачити де саме лине з усієї сили, а де лише погримить чи покрапає. Тому на сторожі треба в середу бути всюди, де є ймовірність злив, шквалів і граду.

"Місцями може вальнути така несмішна злива, що затопить серйозно, а на сусідній вулиці знову звучатиме "тю, а казали..." - додала Діденко.

Температура повітря на заході, півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22+27 градусів. Посвіжішає відзавтра й в Миколаївській і Одеській областях.

А от на сході, південному сході, Дніпропетровській, Херсонській областях та Криму спека в +30+34 ще затримається. Однак 22 липня й сюди добереться свіжіше повітря.

Що буде з погодою в Києві

За словами Діденко, в столиці завтра +20 градусів. Ймовірні зливи, грози, шквали і навіть град.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, де в країні завтра буде найбільше опадів.

Скрін: Погода в Україні 21 липня (meteo.gov.ua)