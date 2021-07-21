Украину охватит холодными проливными дождями: какие области подтопит

Погода в Украине принесет сильные ливни и понижение температуры по всей стране. Синоптики рассказали, где именно ожидаются дожди.

Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

"22 июля в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

На картах синоптиков видно, что сильные дожди вероятны во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и Крыму.

На Закарпатья и в Черновицкой области осадки менее эффективны. А вот на севере и северо-западе без осадков.

Температура завтра +22 +26 днем и +14 +17 ночью, на востоке и юге +24 +28 днем и +17 +20 ночью.

Ветер сильный - от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве осадки маловероятны в четверг, днем +22 +24, ночью +14 +16 градусов.

Скрин: погода в Украине принесет сильные ливни (meteo.gov.ua)