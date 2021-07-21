В Украину примчится новая порция ливней с грозами и шквалами: где будет сильная непогода
Погода в Украине в четверг, 22 июля, снова будет ненастной - с ливнями, грозами, шквалами в некоторых областях. Однако из большей части циклоническая активность отступит.
Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко в четверг ливни с грозами пройдут на востоке, юго-востоке, а также в западных областях.
Осадки также ожидаются ближайшей ночью на юге Украины и в части центра.
"Но днем Одесщина, Николаевщина, большинство центральных областей от дождевых облаков освободятся", - добавила синоптик.
А вот на севере завтра - без осадков. Также завтра по всей стране ожидается сильный ветер северного направления.
Температура воздуха завтра +23+28 градусов по всей стране, потому что даже до Востока и юга доберется свежий воздух.
В Украинском гидрометцентре показали карту погоды на четверг, где видно, какая будет температура, и где ожидается дождь.
Скрин: Погода в Украине 22 июля (meteo.gov.ua)
Что будет с погодой в Киеве
По прогнозу Диденко, в четверг будет сухая солнечная ветреная погода. Температура воздуха +22+24 градуса.
В Gismeteo прогнозируют, что в Киеве на выходных и в начале недели температура несколько повысится (+24+28), но последние дни июля будут холодными (+22).
Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)
Какая погода будет в Украине дальше
"В ближайшей перспективе - в Украине дождей будет мало, разве вокруг Карпат, сильная жара маловероятна, +23+28 градусов, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30 градусов", - добавила синоптик.
Ранее синоптики также рассказали, что будет с погодой в Украине зимой 2021-2022, напугав нас ледяными дождями, морозами и снежными буранами.
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