В Украину примчится новая порция ливней с грозами и шквалами: где будет сильная непогода

Погода в Украине в четверг, 22 июля, снова будет ненастной - с ливнями, грозами, шквалами в некоторых областях. Однако из большей части циклоническая активность отступит.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко в четверг ливни с грозами пройдут на востоке, юго-востоке, а также в западных областях.

Осадки также ожидаются ближайшей ночью на юге Украины и в части центра.

"Но днем Одесщина, Николаевщина, большинство центральных областей от дождевых облаков освободятся", - добавила синоптик.

А вот на севере завтра - без осадков. Также завтра по всей стране ожидается сильный ветер северного направления.

Температура воздуха завтра +23+28 градусов по всей стране, потому что даже до Востока и юга доберется свежий воздух.

В Украинском гидрометцентре показали карту погоды на четверг, где видно, какая будет температура, и где ожидается дождь.

Скрин: Погода в Украине 22 июля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

По прогнозу Диденко, в четверг будет сухая солнечная ветреная погода. Температура воздуха +22+24 градуса.

В Gismeteo прогнозируют, что в Киеве на выходных и в начале недели температура несколько повысится (+24+28), но последние дни июля будут холодными (+22).

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Какая погода будет в Украине дальше

"В ближайшей перспективе - в Украине дождей будет мало, разве вокруг Карпат, сильная жара маловероятна, +23+28 градусов, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30 градусов", - добавила синоптик.