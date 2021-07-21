Україну охопить холодними проливними дощами: які області підтопить

Погода в Україні принесе сильні зливи та зниження температури по всій країні. Синоптики розповіли, де саме очікуються дощі.

Про це розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

"22 липня в південних, східних і центральних областях грози, вночі місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

На картах синоптиків видно, що сильні дощі ймовірні у Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та Криму.

На Закарпатті та в Чернівецькій області опади менш ефективні. А ось на півночі та північному заході без опадів.

Температура завтра +22 +26 вдень і +14 +17 вночі, на сході та півдні +24 +28 вдень і +17 +20 вночі.

Вітер сильний - від 7 до 12 метрів на секунду.

У Києві опади малоймовірні в четвер, вдень +22 +24, вночі +14 +16 градусів.

Скрін: погода в Україні принесе сильні зливи (meteo.gov.ua)