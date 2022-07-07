В Украину идет "сезон холодных дождей": синоптики показали новый прогноз

Погода в Украине изменится с приходом похолодания и почти ежедневных дождей. Синоптики рассказали, когда температура снизится по всей стране, и где будут грозы и опасные погодные условия.

Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в материале Styler.

"7 июля ночью в западных и северных областях, днем в большинстве центральных областей и на Сумщине, местами в Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Укргидрометцентре.

На остальной территории - сухая жаркая погода.

По словам синоптика Наталки Диденко, после запада страны, где жара уже миновала, в четверг температура понизится и в северных и части центральных областей. Здесь ожидается +22+28 градусов. А вот на востоке, юге, в Днепропетровской области жара задержится, здесь +30+35.

Синоптик прогнозирует, что осадки будут крайне неравномерными: "где-то линет изрядно, где-то прошелестит несколькими каплями". При грозах возможны сильные ливни, град и порывы ветра до шквального.

Прогноз для Киева

В Киеве 7 июля ожидается комфортная температура воздуха. Жара "на Ивана" ослабнет до +24 градусов.

Дождь с грозой ожидается в столице утром, а днем вероятность ливней меньше.

Что будет с погодой дальше

По словам Наталки Диденко, температурный фон во многих областях Украины ожидается комфортным. На юге и востоке ослабление жары возможно с 10-11 июля.

По данным гидрометцентра, дожди с грозами будут гулять по стране в течение 7-11 июля.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 7-11 июля