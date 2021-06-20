UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украину охватит адской жарой: какие области раскалит до +34 градусов

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильную жару в понедельник, 21 июня. В некоторых областях воздух раскалится до +34 градусов, в то же время местами ожидаются сильные ливни.

Что будет с погодой в Украине в начале недели, а также прогноз погоды для Киева на 10 дней - читайте ниже в нашем материале.

По данным Украинского гидрометцентра, на большинстве территорий завтра установится ясная солнечная погода, а вот во Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области нагрянет атмосферный фронт с сильными дождями.

Жарче всего будет на востоке страны, +32+34 градуса. На остальных территориях тоже высокая температура - от +27 до +32.

Также синоптики предупредили о высоком уровне пожароопасности из-за жары.

"21-23 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в гидрометцентре.

Скрин: Погода в Украине 21 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

В Gismeteo прогнозируют, что до конца июня в столице будет жаркая погода с +31+34 градусами, а осадков будет немного.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине в июле и августе 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода