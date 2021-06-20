Украину охватит адской жарой: какие области раскалит до +34 градусов

По данным Украинского гидрометцентра, на большинстве территорий завтра установится ясная солнечная погода, а вот во Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области нагрянет атмосферный фронт с сильными дождями.

Жарче всего будет на востоке страны, +32+34 градуса. На остальных территориях тоже высокая температура - от +27 до +32.

Также синоптики предупредили о высоком уровне пожароопасности из-за жары.

"21-23 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в гидрометцентре.

Скрин: Погода в Украине 21 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

В Gismeteo прогнозируют, что до конца июня в столице будет жаркая погода с +31+34 градусами, а осадков будет немного.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)