Україну охопить пекельною спекою: які області розжарить до +34 градусів

За даними Українського гідрометцентру, на більшості територій завтра встановиться ясна сонячна погода, а от у Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку області нагряне атмосферний фронт із сильними дощами.

Найспекотніше буде на сході країни, +32+34 градуси. На інших територіях теж висока температура - від +27 до + 32.

Також синоптики попередили про високий рівень пожежонебезпеки через спеку.

"21-23 червня в більшості північних, західних і східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили в гідрометцентрі.

Скрін: Погода в Україні 21 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві найближчими днями

У Gismeteo прогнозують, що до кінця червня в столиці буде спекотна погода з +31+34 градусами, а опадів буде небагато.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)