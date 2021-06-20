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Аномальная жара и бури: синоптики напугали прогнозом погоды на июль

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Воскресенье 20 июня 2021 09:22
Аномальная жара и бури: синоптики напугали прогнозом погоды на июль Фото: Прогноз погоды на июль 2021 в Украине (Википедия)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в июле будет довольно переменчивой, считают синоптики. Ожидаются периоды с дождями, сильной жарой, грозами и даже бурей.

Что будет с погодой в Украине в июле и августе - читайте ниже в нашем материале.

Какая погода будет в июле

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, июль начнется с дождей, а затем ворвется сильная жара.

"Начало июля будет дождливым, с 4 по 8 июля стоит ожидать аномальной жары, а 11-12 июля придут дожди и бури. С 18 до 28 июля вернется жара, с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода продержится до конца месяца", - пишет синоптик.

Согласно же прогнозу ресурса Gismeteo, первая половина июля будет с умеренными температурами. Синоптики аномалий не обещают, а вот последняя декада июня будет жаркой (свыше +30 градусов), с дождями и грозами. По крайней мере, такой прогноз дают синоптики для Киева.

Аномальная жара и бури: синоптики напугали прогнозом погоды на июль

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)

Каким будет август

По прогнозу Леонида Горбаня, в последний летний месяц сильная жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени".

"1-3 августа ожидается сильная жара, в это же время возможны грозы и бури. С 11 по 14, а также 22, 27 и 29 августа - дожди, с 19 до 21 и с 23 до 26 августа - жарко", - уточнил синоптик.

Ранее мы писали, когда в Украине следует ждать сильной летней жары со значениями +35 градусов и даже выше.

Также синоптики рассказали, какой будет в Украине погода на Троицу - где пройдут дожди и грозы.

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