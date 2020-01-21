На Украину обрушатся снегопады: какие области окажутся под угрозой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине напомнит, что на дворе второй месяц зимы

Погода в Украине в среду, 22 января, начнет стремительно ухудшаться и в большинстве областей страны синоптики прогнозируют снег и мокрый снег и сильный ветер со штормовыми порывами до 12-15 м/с.

Погода на востоке страны ожидается неблагоприятная. В течение суток там будет идти снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса. Днем столбики термометров покажут от +1 до +4 градусов.

В южных областях будет тепло и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от 0 до +3 градусов, днем от +3 до +5 градусов, в Одессе до +7 градусов. Синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре, до 12 м/с. В Крыму без осадков, ночью 0 +2 градуса, днем +4 +6 градусов.

На севере Украины будет идти снег и мокрый снег. Ночью от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут +2 +4 градуса. Ветер до 12 м/с.

В западных областях снег начнет идти рано утром, и до вечера он перейдет в мокрый снег. Возможно ухудшение ситуации на дорогах. Ветер с порывами до 12 -15 м/с. Ночная температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, днем ожидается от +2 до +5 градусов.

В центральной части страны также будет идти мокрый снег. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут +2 +4 градуса.

В Киеве 22 января будет идти снег и мокрый снег, возможно ухудшение ситуации на дорогах. Ветер западный, до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Погода в Украине 22 января

Как отмечают синоптики, такая погода в Украине будет бушевать в течение нескольких дней и уже к выходным ожидается прояснение и повышение температуры воздуха на несколько градусов.

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