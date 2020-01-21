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На Украину надвигается снежная буря: какие области под ударом

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 12:45
На Украину надвигается снежная буря: какие области под ударом
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет ненастной

Погода в Украине в скором времени сильно испортится из-за атмосферного фронта, что принесет мокрый снег и порывистый ветер, который будет достигать штормовых значений. Об этом предупредили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По прогнозу Диденко, циклон зайдет в Украину в среду, 22 января. Начнется непогода с Севера и Запада и дальше продвинется в сторону Юга. Тем не менее, южные области в среду ограничатся лишь плотной облачностью.

Ветер будет дуть с северо-западного направления - сильный со штормовыми порывами. Температура воздуха также не порадует высокими значениями - днем и ночью около нуля, лишь на Юге днем от +3 до +6 градусов.

В Киеве в среду, 22 января, также ожидается дождь с переходом в мокрый снег. Сильный со штормовыми порывами ветер будет дуть с северо-западного направления.

На Украину надвигается снежная буря: какие области под ударом

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра подтверждают прогноз Наталки Диденко (кроме Юга, по мнению синоптиков, осадки доберутся и туда). Они также уточнили, как долго продлится зимняя стихия, и когда в страну вернется ясная погода.

Так, сильный ветер и снег будут в Украине 22 и 23 января. В среду вся территория страны будет под действием атмосферного фронта, а в четверг начнет проясняться со стороны Севера.На Украину надвигается снежная буря: какие области под ударомНа Украину надвигается снежная буря: какие области под ударом

Погода в Украине 22 и 23 января (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 24 января, в Украину придет ясная погода с аномальными для января показателями до +8 градусов Цельсия.

На Украину надвигается снежная буря: какие области под ударом

Погода в Украине 24 января (фото: meteo.gov.ua)

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