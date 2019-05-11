Україну "огорнуть" європейські циклони: синоптик дала прогноз

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна 12 травня буде однією з найтепліших країн Європи

Погода в Україні в неділю, 12 травня, буде волога, але очікується потепління. Прогнозуються дощі та грози, а місцями опади чергуватимуться із проясненнями. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що на синоптичну ситуацію в Україні вплине циклон над північчю Скандинавії, який торкнеться нас "хвостами" атмосферних фронтів, а також італійський циклон.

"Словом, з усіх боків ймовірність дощів (карта опадів)", - написала Діденко.

Метеокарта Європи (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також вона повідомила, що Україна 12 травня буде однією з найтепліших країн Європи.

У більшості областей завтра вдень температура повітря очікується в межах +18... +24 градусів. У Криму та Одеській області стовпчики термометрів будуть варіюватися між +15 +20 градусів.

У столиці в неділю очікуються періодичні дощі, місцями з грозами.

Фото: Дощ у Києві (РБК-Україна)

Температура повітря в денний час буде досить висока - від +18 до +20 градусів, а вночі становитиме від +10 до +13 градусів.

Синоптик додала, що в найближчі дні в Україні триватимуть дощі, а в деяких регіонах вони супроводжуватимуться грозами.

"Однак буде тепло, хіба що в першій половині наступного тижня на Заході України температура повітря знизиться на кілька градусів", - розповіла Діденко.

Ілюстративне фото (facebook.com/kievstolicaua)

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталка Діденко нещодавно порадувала українців швидким потеплінням.

Також ми писали про те, що від сьогоднішнього дня - 11 травня, в Україні прогнозуються потужні магнітні коливання. Вони триватимуть по 17 травня і принесуть метеозалежним людям загальне нездужання, проблеми із серцево-судинною, імунною, зоровою та дихальною системами.