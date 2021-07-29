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В Украину несутся грозовые дожди: где больше всего зальет

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Четверг 29 июля 2021 14:02
В Украину несутся грозовые дожди: где больше всего зальет Фото: В Украину идут дожди (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 30 июля, в пятницу, будет определяться влиянием атмосферного фронта. В страну придут кратковременные, грозовые дожди.

Такой прогноз озвучила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Эксперт предупредила, что летом, при значительных температурных контрастах, дожди выпадают крайне неравномерно.

"Иногда через мгновение дождь может переходить в сильный ливень и сопровождаться шквалом и градом. Внимательно!" - обратила внимание Диденко.

30 июля осадков удастся избежать только западным областям Украины. Жара никуда не исчезнет, будет жарко, как и в предыдущие дни.

"Температура воздуха в Украине остается высокой. Однако, поскольку фронт - холодный, то в его тылу градуса немного "присядут". Ожидается от+ 26 до +30 градусов. Но Восток и Юг Украины, а также Днепр с районами удержит жару, от + 30 до +34 градусов", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

"В Киеве завтра также температура воздуха ненамного снизится. В течение дня предполагается от +27 до +29, местами до +30 градусов. В столице дождь с грозой предполагается сегодня вечером, 29 июля, и ближайшей ночью 30 июля. Завтра днем ​​вероятность осадков уменьшится", - добавила Диденко.

Когда спадет жара

По прогнозу Диденко, температура воздуха начнет падать после 2 августа.

"К концу недели жара все же будет доминировать в Украине. А ощутимое снижение температуры воздуха придет 2 августа в западных областях, а 3 августа на большей части нашей территории. Однако Восток и Юг еще крепко будет держать у себя горячий воздух", - резюмировала синоптик.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Украине наступит похолодание.

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