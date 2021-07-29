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В Україну несуться грозові дощі: де найбільше заллє

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Четвер 29 липня 2021 14:02
В Україну несуться грозові дощі: де найбільше заллє Фото: в Україну йдуть дощі (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 30 липня, у п'ятницю, визначатиметься впливом атмосферного фронту. У країну прийдуть короткочасні, грозові дощі.

Такий прогноз озвучила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Експерт попередила, що влітку, при значних температурних контрастах, дощі випадають вкрай нерівномірно.

"Іноді за мить дощ може переходити в сильну зливу і супроводжуватися шквалом і градом. Уважно!"- звернула увагу Діденко.

30 липня опадів вдасться уникнути тільки західним областям України. Спека нікуди не зникне, буде жарко, як і в попередні дні.

"Температура повітря в Україні залишається високою. Однак, оскільки фронт - холодний, то в його тилу градуса трохи "присядуть". Очікується від +26 до +30 градусів. Але Схід і Південь України, а також Дніпро з районами утримає спеку, від +30 до +34 градусів", - зазначила синоптик.

Погода в Києві

"У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається від +27 до +29, місцями до +30 градусів. У столиці дощ з грозою передбачається сьогодні ввечері, 29 липня, і найближчої ночі 30 липня. Завтра вдень ймовірність опадів зменшиться", - додала Діденко.

Коли спаде спека

За прогнозом Діденко, температура повітря почне падати після 2 серпня.

"До кінця тижня спека все ж буде домінувати в Україні. А відчутне зниження температури повітря прийде 2 серпня в західних областях, а 3 серпня на більшій частині нашої території. Однак Схід і південь ще міцно триматиме у себе гаряче повітря", - резюмувала синоптик.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли в Україні настане похолодання.

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