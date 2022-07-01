В Украину несутся град и шквалы до 20 м/с: какие области под угрозой

"2 июля днем в большинстве западных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", -.предупредили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории осадки маловероятны.

Наталка Диденко прогнозирует порывы ветра в восточных, северо-восточных областях и в Приазовье

Подробный прогноз на выходные

По данным Диденко, 2 июля обещает высокую температуру воздуха - в течение дня субботы предполагается +26+32 градуса.

Чуть посвежее будет на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Луганщине, Донетчине, +24+28 градусов.

Жара наконец ослабнет на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской области, здесь ожидается +27+30 градусов.

В воскресенье 3 июля также грозы и дожди на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Температура немного повысится на большинстве территорий, а вот на западе наоборот - жара спадет еще больше.

Прогноз для Киева

В Киеве 2-го июля предполагается солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха около +28+29 градусов.

В ближайшие дни в Киеве будет преобладать умеренная жара, до +28+32 градусов. Снижение температуры воздуха ожидается с 8-го июля, где-то до +23+27 градусов.