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В Україну несуться град та шквали до 20 м/с: які області під загрозою

Фото: Погода в Україні погіршиться (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні погіршиться 2 липня в деяких областях через ймовірність таких як грози, град та шквальний вітер. Температура буде здебільшого високою, однак в деяких регіонах буде свіжіше.

Що буде далі з погодою - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"2 липня вдень у більшості західних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", -.попередили в Українському гідрометцентрі.

На решті території опади малоймовірні.

Наталка Діденко прогнозує пориви вітру у східних, північно-східних областях та в Приазов'ї

Детальний прогноз на вихідні

За даними Діденко, 2 липня обіцяє високу температуру повітря - впродовж дня суботи передбачається +26+32 градуси.

Трохи свіжіше буде на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Луганщині, Донеччині, +24+28 градусів.

Спека нарешті послабне на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківській області, тут очікується +27+30 градусів.

В неділю 3 липня так само грози й дощі на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях.

Температура трохи підвищиться на більшості територій, а от на заході навпаки - спека спаде ще більше.

Прогноз для Києва

У Києві 2-го липня передбачається сонячна суха погода з максимальною температурою повітря близько +28+29 градусів.

Найближчими днями у Києві переважатиме помірна спека, до +28+32 градусів. Зниження температури повітря очікується з 8-го липня, десь до +23+27 градусів.

Раніше ми писали, що в Києві було оновлено за червень аж три температурні рекорди.

Також повідомлялося, що весна в Києві цьогоріч була унікальною.

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