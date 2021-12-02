В Украину несется циклон со снежными ливнями: какие области пострадают

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, сильно непогодить будет в пятницу 3 декабря в западных областях - кроме осадков там похолодает. А вот остальные области пока еще останутся в зоне высокой температуры и удержатся от осадков.

Сегодня же 2 декабря на западе и севере небольшой снег, температура днем +3... +9 градусов, на юге +7... +12. Также синоптики прогнозируют сильный ветер, 7-12 метров в секунду.

Скрин: Погода в Украине 2 декабря (meteo.gov.ua)

3 декабря на западе похолодает до +1... +4 градусов, тут ожидаются сильные дожди, снег. На севере тоже станет холоднее, +3... +6, незначительный дождь, снег.

А в остальных областях без осадков и тепло, +8... +12, на юге до +14 градусов.

По всей стране сильный ветер, 7-12 метров в секунду.

Скрин: Погода в Украине 3 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет в Киеве, прогноз на неделю

По информации Наталки Диденко, сегодня в Киеве местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, порывистый, некомфортный. При этом днем потеплеет до +7 градусов.

В дальнейшем температура воздуха снова начнет снижаться.

"Из ближайшей перспективы, для лучшего планирования дел, времени или гулянья: сложной, с осадками (дождь и снег) и сильным ветром ожидается погода 6-7 декабря. Выскочит циклон", - добавила синоптик.