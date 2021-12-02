В Україну мчить циклон зі сніговими зливами: які області постраждають

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, сильно негодити буде в п'ятницю 3 грудня в західних областях - крім опадів там похолодає. А ось інші області поки що залишаться в зоні високої температури і втримаються від опадів.

Сьогодні ж 2 грудня на заході і півночі невеликий сніг, температура вдень +3... +9 градусів, на півдні +7... +12. Також синоптики прогнозують сильний вітер, 7-12 метрів в секунду.

Скрін: Погода в Україні 2 грудня (meteo.gov.ua)

3 грудня на заході похолодає до +1... +4 градусів, тут очікуються сильні дощі, сніг. На півночі теж стане холодніше, +3... +6, незначний дощ, сніг.

А в інших областях без опадів і тепло, +8... +12, на півдні до +14 градусів.

По всій країні сильний вітер, 7-12 метрів в секунду.

Скрін: Погода в Україні 3 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде в Києві, прогноз на тиждень

За інформацією Наталки Діденко, сьогодні в Києві місцями невеликі опади. Вітер південно-західний, поривчастий, некомфортний. При цьому вдень потеплішає до +7 градусів.

Надалі температура повітря знову почне знижуватися.

"З найближчої перспективи, для кращого планування справ, часу або гуляння: складною, з опадами (дощ і сніг) і сильним вітром очікується погода 6-7 грудня. Вискочить циклон", - додала синоптик.