В Украину вернется потепление до +14, но ненадолго: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине удивит нас краткосрочным потеплением в ближайшие дни, но затем снова станет холодно.

Какой будет синоптическая ситуация в стране с 1 по 5 декабря - читайте ниже в нашем материале Styler .

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, потепление ожидается 2-3 декабря, 1-го числа все еще будет холодно. 4-5 декабря вновь похолодает - ожидаются довольно сильные морозы ночью, а днем температура на значительной территории будет балансировать на нуле.

1 декабря днем будет 0... +4, на юге +4... +8 градусов. Ночью от +1 до -3 мороза. На западе и севере возможен снег. Также ожидается сильный ветер, 7-12 метров в секунду.

Скрин: Погода в Украине 1 декабря (meteo.gov.ua)

В четверг 2 декабря синоптики прогнозируют потепление до +4... +9 днем, на юге +11... +14 градусов. Ночью прохладно, +4... -3 градуса, на севере до -5.

Местами на западе дождь, а на севере - дождь и мокрый снег, сохранится сильный ветер.

Скрин: Погода в Украине 2 декабря (meteo.gov.ua)

3 декабря снова ветер 7-12 метров, на западе сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере также дождь со снегом, в центре - дождь.

В западных областях похолодает, 0... +6, на севере +4... +6, в центре и на востоке все еще тепло, от +7 до +11, а на юге +10... +14 (в Крыму до +17 градусов). Ночью около нуля на западе и севере, а в остальных областях в ночное время температура будет плюсовой.

Скрин: Погода в Украине 3 декабря (meteo.gov.ua)

В субботу 4 декабря сильные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом ожидаются на востоке, юге, в некоторых центральных областях.

Температура днем +2... -3 на западе и севере, в центре 0... +4, на востоке и юге +4... +9 (в Крыму до +14). Ночью мороз -3... -9 градусов в западных и части северных областей, в центре и на северо-востоке -2... +2, а на юге и востоке ночью тепло, +3... +7.

5 декабря станет прохладнее и на юго-востоке, здесь же возможны незначительные дожди, местами с мокрым снегом, а на западе снег.

Скрин: Погода в Украине 4-5 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует на 1 декабря в столице мокрый снег, на дорогах может быть "каша", скользко. С обеда осадки начнут прекращаться.

Ветер ожидается западный, порывистый, некомфортный. Ночью 0... -2 градуса, днем 0... +2.

"2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание", - прогнозирует синоптик.