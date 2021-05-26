В Украину идут дожди и похолодание: синоптик обновила прогноз

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой, а на выходные еще и похолодает. 27 мая температура воздуха будет комфортной от +20 до +26 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

27 мая практически на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

"Поэтому и завтра, 27 мая, ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер. Южная часть Украины и Восток в четверг удержатся от осадков - сюда дожди придут аж в пятницу и субботу. Кстати, в западных областях завтра хотя и есть вероятность дождей, однако локально и небольшие", - отметила Диденко.

Температура воздуха завтра порадует украинцев, она будет по-весеннему теплой.

"Температура воздуха завтра обещает быть симпатягой: от + 20 до +26 градусов, на востоке, юге и в Днепропетровской будет, как летом, от +24 до +28 градусов", - сообщила эксперт.

В Киеве четверг будет с теплым дождем, ожидается в течение дня от +21 до +24 градусов тепла.

Погода в Украине на выходные

По прогнозу Диденко, на выходные в Украине будет много осадков и похолодает.

"В субботу рассчитывайте на дожди и даже ливни. Повсюду в Украине. Разве что уйдут от осадков Волынь и Ровенщина. Но только они. В воскресенье северная и южная части Украины проскочит, окажутся в солнце - без существенных осадков. А вот в Центре, на Востоке и в большинстве западных областей (и опять кроме Волыни и Ровенщины) пройдут грозовые дожди", - предупредила Диденко.

На День Киева в столице будут дожди, но уже в воскресенье появится солнце, и подсушит воздух.

29-30 мая в столице ожидается понижение температуры воздуха до от+ 16 до +17 градусов.