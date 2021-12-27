В Украину несется снежный шторм: какие области пострадают

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки накроют южную, восточную, центральную часть страны во вторник, 28 декабря. Пока же на большей части страны без осадков, но с морозом.

Так, 27 декабря синоптики прогнозируют -2... -8 днем и -7... -14 ночью. На юге и Закарпатье будет не так морозно: +1... -3 днем и до -6 ночью. Осадки в виде снега вероятны в некоторых западных и южных областях.

Скрин: Погода в Украине 27 декабря (meteo.gov.ua)

А вот 28 декабря настоящая зимняя стихия разгуляется в центре, на востоке, в части южных областей. Здесь ожидается сильный снег, а ветер усилится до 7-12 метров в секунду. При этом морозы пока будут держаться.

Скрин: Погода в Украине 28 декабря (meteo.gov.ua)

Впрочем, в среду 29 декабря, атмосферный фронт покинет территорию страны, оставшись небольшими очагами на востоке и крайнем западе. Здесь возможен небольшой снег.

Температура повысится до +2... -4 днем, ночью от 0 до -7 градусов.

Скрин: Погода в Украине 29 декабря (meteo.gov.ua)