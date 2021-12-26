В Украине резко изменится погода на Новый год: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине на Новый год, согласно прогнозу синоптиков, изменится в сторону потепления. Температура будет колебаться на нуле, небо ожидается пасмурным, и с небольшими осадками.

Смотрите в материале Styler ниже, как будет меняться погода в течение следующих пяти дней.

Пока же нас ждет несколько морозных дней. По прогнозу Украинского гидрометцентра, 27 декабря температура днем будет от -2 до -8, а ночью от -7 до -14 мороза. Повыше градусы на юге и Закарпатье, +3... -3 днем и -1... -6 ночью. Осадки в виде снега вероятны на западе и части южных областей.

28 декабря будет держаться морозная погода, но к ней присоединятся сильные снегопады на востоке, в центре, на юге. Меньше осадков на севере и в западных областях.

Скрин: Погода в Украине 27-28 декабря (meteo.gov.ua)

Среда 29 декабря принесет нам повышение температуры. Днем от +2 до -4, ночью от 0 до -7 градусов. В основном без осадков, лишь на крайнем западе и востоке возможен небольшой снег.

30 декабря температура повысится еще больше: днем +3... -3, ночью до -6, на юге до +5 днем. При этом вероятны очаги низких ночных температур в центре и на севере. По всей стране то дождь, то снег в зависимости от температуры воздуха.

Скрин: Погода в Украине 29-30 декабря (meteo.gov.ua)

А вот 31 декабря температура днем будет около нуля, ночью немного ниже. На западе и юге до +5 градусов. По всей стране пасмурно, с небольшими осадками.

Скрин: Погода в Украине 31 декабря (meteo.gov.ua)