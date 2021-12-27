В Україну суне сніговий шторм: які області постраждають

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, опади накриють південну, східну, центральну частину країни у вівторок, 28 грудня. Поки ж на більшій частині країни без опадів, але з морозом.

Так, 27 грудня синоптики прогнозують -2... -8 вдень і -7... -14 вночі. На півдні та Закарпатті буде не так морозно: +1... -3 вдень і до -6 вночі. Опади у вигляді снігу ймовірні в деяких західних і південних областях.

Скрін: Погода в Україні 27 грудня (meteo.gov.ua)

А ось 28 грудня справжня зимова стихія розгуляється в центрі, на сході, в частині південних областей. Тут очікується сильний сніг, а вітер посилиться до 7-12 метрів в секунду. При цьому морози поки будуть триматися.

Скрін: Погода в Україні 28 грудня (meteo.gov.ua)

Втім, в середу 29 грудня, атмосферний фронт покине територію країни, залишившись невеликими осередками на сході і крайньому заході. Тут можливий невеликий сніг.

Температура підвищиться до +2... -4 вдень, вночі від 0 до -7 градусів.

Скрін: Погода в Україні 29 грудня (meteo.gov.ua)