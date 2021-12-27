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В Украину несется снежный шторм: какие области пострадают

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Понедельник 27 декабря 2021 06:30
В Украину несется снежный шторм: какие области пострадают Фото: Погода в Украине принесет сильный снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в ближайшие дни будет с сильным снегопадом, который вместе со штормовым ветром накроет многие области.

Где и когда ухудшатся погодные условия - читайте ниже в материале Styler.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки накроют южную, восточную, центральную часть страны во вторник, 28 декабря. Пока же на большей части страны без осадков, но с морозом.

Так, 27 декабря синоптики прогнозируют -2... -8 днем и -7... -14 ночью. На юге и Закарпатье будет не так морозно: +1... -3 днем и до -6 ночью. Осадки в виде снега вероятны в некоторых западных и южных областях.

В Украину несется снежный шторм: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 27 декабря (meteo.gov.ua)

А вот 28 декабря настоящая зимняя стихия разгуляется в центре, на востоке, в части южных областей. Здесь ожидается сильный снег, а ветер усилится до 7-12 метров в секунду. При этом морозы пока будут держаться.

В Украину несется снежный шторм: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 28 декабря (meteo.gov.ua)

Впрочем, в среду 29 декабря, атмосферный фронт покинет территорию страны, оставшись небольшими очагами на востоке и крайнем западе. Здесь возможен небольшой снег.

Температура повысится до +2... -4 днем, ночью от 0 до -7 градусов.

В Украину несется снежный шторм: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 29 декабря (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики предупредили, что в Украине резко изменится погода на Новый год.

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