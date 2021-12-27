ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну суне сніговий шторм: які області постраждають

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 06:30
В Україну суне сніговий шторм: які області постраждають Фото: Погода в Україні принесе сильний сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні найближчими днями буде з сильним снігопадом, який разом зі штормовим вітром накриє багато областей.

Де і коли погіршаться погодні умови - читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, опади накриють південну, східну, центральну частину країни у вівторок, 28 грудня. Поки ж на більшій частині країни без опадів, але з морозом.

Так, 27 грудня синоптики прогнозують -2... -8 вдень і -7... -14 вночі. На півдні та Закарпатті буде не так морозно: +1... -3 вдень і до -6 вночі. Опади у вигляді снігу ймовірні в деяких західних і південних областях.

В Україну суне сніговий шторм: які області постраждають

Скрін: Погода в Україні 27 грудня (meteo.gov.ua)

А ось 28 грудня справжня зимова стихія розгуляється в центрі, на сході, в частині південних областей. Тут очікується сильний сніг, а вітер посилиться до 7-12 метрів в секунду. При цьому морози поки будуть триматися.

В Україну суне сніговий шторм: які області постраждають

Скрін: Погода в Україні 28 грудня (meteo.gov.ua)

Втім, в середу 29 грудня, атмосферний фронт покине територію країни, залишившись невеликими осередками на сході і крайньому заході. Тут можливий невеликий сніг.

Температура підвищиться до +2... -4 вдень, вночі від 0 до -7 градусів.

В Україну суне сніговий шторм: які області постраждають

Скрін: Погода в Україні 29 грудня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики попередили, що в Україні різко зміниться погода на Новий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя
У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя