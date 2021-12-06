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В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня

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Понедельник 06 декабря 2021 06:30
В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня Фото: Погода в Украине испортится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине существенно испортится в ближайшие дни. Нас ждет мокрый снег, гололед, а после атмосферного фронта усилятся морозы.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на пять дней.

"6 декабря в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Температура днем в большинстве областей от 0 до +4 градусов, в центре +4... +8, а на юге до +11.

В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня

Скрин: Погода в Украине 6 декабря (meteo.gov.ua)

Во вторник 7 декабря снова ожидаются осадки почти по всей стране. Температура существенно не изменится по сравнению с понедельником.

В среду 8 декабря осадки сместятся с запада, но тут усилятся морозы, и в целом по стране похолодает.

В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня

В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня

Скрин: Погода в Украине 7-8 декабря (meteo.gov.ua)

9 декабря станет еще холоднее - на западе ночные морозы достигнут местами -9 градусов, зато осадков станет меньше. Только на востоке небольшой дождь.

А вот в пятницу, 10 декабря, снова с запада надвинется атмосферный фронт со снегом, но температура при этом повысится.

В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровняВ Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня

Скрин: Погода в Украине 9-10 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве?

Согласно прогнозу ресурса Gismeteo, в Киеве в следующие десять дней ожидается много снежных дней, а температура будет скакать от +5 до -5 в дневное время.

В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня

Скрин: Прогноз погоды для Киева (gismeteo.ua)

Ранее метеорологи рассказали про зарождение феномена, который может существенно влиять на погоду во всем мире.

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