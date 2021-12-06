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В Україну мчить сильна негода: синоптики зробили попередження I рівня

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Понеділок 06 грудня 2021 06:30
В Україну мчить сильна негода: синоптики зробили попередження I рівня Фото: Погода в Україні зіпсується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні суттєво зіпсується найближчими днями. Нас чекає мокрий сніг, ожеледь, а після атмосферного фронту посиляться морози.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на п'ять днів.

"6 грудня у західних і північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вночі і вранці в південних і центральних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

Температура вдень у більшості областей від 0 до +4 градусів, у центрі +4... +8, а на півдні до +11.

В Україну мчить сильна негода: синоптики зробили попередження I рівня

Скрін: Погода в Україні 6 грудня (meteo.gov.ua)

У вівторок 7 грудня знову очікуються опади майже по всій країні. Температура істотно не зміниться в порівнянні з понеділком.

В середу 8 грудня опади змістяться із заходу, але тут посиляться морози, і в цілому по країні похолодає.

В Україну мчить сильна негода: синоптики зробили попередження I рівня

В Україну мчить сильна негода: синоптики зробили попередження I рівня

Скрін: Погода в Україні 7-8 грудня (meteo.gov.ua)

9 грудня стане ще холодніше - на заході нічні морози досягнуть місцями -9 градусів, зате опадів стане менше. Тільки на сході невеликий дощ.

А ось в п'ятницю, 10 грудня, знову із заходу насунеться атмосферний фронт зі снігом, але температура при цьому підвищиться.

В Україну мчить сильна негода: синоптики зробили попередження I рівняВ Україну мчить сильна негода: синоптики зробили попередження I рівня

Скрін: Погода в Україні 9-10 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві?

Згідно з прогнозом ресурсу Gismeteo, у Києві в наступні десять днів очікується багато снігових днів, а температура буде скакати від +5 до -5 в денний час.

В Україну мчить сильна негода: синоптики зробили попередження I рівня

Скрін: Прогноз погоди для Києва (gismeteo.ua)

Раніше метеорологи розповіли про зародження феномену, який може істотно впливати на погоду в усьому світі.

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