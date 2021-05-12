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В Украину несется новый циклон: где ожидать дождей и ветра

Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 13 мая снова изменится. В страну придет новый циклон, который принесет с собой дожди и ветер. Например, в Карпатах ожидается много осадков.

Такой прогноз погоды сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В четверг южный циклон пойдет на Беларусь, уйдет за пределы Украины. Однако другой циклон подсунется. С запада к Украине приблизится циклон Kai. Он будто не очень масштабный, но дождей в Карпатах поналивает", - сообщила Диденко.

В четверг, 13 мая осадки вероятны в западной части Украины. Возможно, вечером дожди пройдут в Винницкой, Житомирской области.

Температура воздуха будет достаточно умеренной и комфортной от +15 до +19 градусов.

"Наконец-то потеплеет в восточных областях, там, а также на юге плюс Днепропетровская область, там ожидается от +19 до +22 градусов. На остальной территории Украины в течение дня от +15 до +19 градусов", - рассказала синоптик.

Ветер южных направлений стихнет завтра на Востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины.

В Киеве 13 мая существенные осадки вряд ли будут. Температура воздуха днем ​​будет достигать от +15 до +18 градусов.

"Далее еще будет теплеть, но не без дождей. На востоке Украины в течение воскресенья-понедельника местами вероятное повышение температуры воздуха до +30 градусов", - отметила Диденко.

Как мы писали ранее, в Карпатах продолжается оттепель. В связи с этим спасатели предупреждают о значительной опасности схождения лавин на высокогорье.

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