В Україну мчить новий циклон: де очікувати дощів і вітру

"У четвер південний циклон піде на Білорусь, піде за межі України. Однак інший циклон підсунеться. Із заходу до України наблизиться циклон Kai. Він ніби не дуже масштабний, але дощів у Карпатах поналиває", - повідомила Діденко.

У четвер, 13 травня опади вірогідні в західній частині України. Можливо, ввечері дощі пройдуть у Вінницькій, Житомирській області.

Температура повітря буде досить помірною і комфортною від +15 до +19 градусів.

"Нарешті потеплішає в східних областях, там, а також на півдні плюс Дніпропетровська область, там очікується від +19 до +22 градусів. На решті території України протягом дня від +15 до +19 градусів", - розповіла синоптик.

Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних і північних областях України.

У Києві 13 травня суттєві опади навряд чи будуть. Температура повітря вдень сягатиме від +15 до +18 градусів.



"Далі ще буде теплішати, але не без дощів. На сході України протягом неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів", - зазначила Діденко.