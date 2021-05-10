В Украину несется грозовая стихия: какие области накроет непогодой

Погода в Украине 11 мая принесет в ряд областей грозовую стихию с дождями и порывистым ветром. Но вместе с тем на большей части страны ожидается потепление.

По данным Наталки Диденко, циклон завтра расположится на Востоке Украины.

"Он (Циклон. - Ред.) обусловит дожди и порывистый ветер в восточных областях, в Крыму, на Полтавщине, Днепропетровщине, захватит Сумскую, Николаевскую области, часть Черкасс и Кропивницкого с районами", - пишет Диденко.

На остальных территориях будет солнечно и сухо.

Заморозки, которые были еще этой ночью, отступят. Ночь будет все еще "свежей", но уже без минусов - от +5 до +10 градусов.

На большей части страны днем ожидаются теплые +17+22 градусов. Но в Крыму, Днепропетровской области и на Востоке - холоднее, +12+16.

В Киеве завтра, 11 мая, +20+22 градуса. Будет солнечно, без дождей, заморозков.

Но в среду и четверг нас ждет похолодание до +14+16 градусов. С пятницы снова потеплеет, но придут дожди.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, как изменится погода 11 мая.

Скрин: Погода в Украине 11 мая (meteo.gov.ua)

А ресурс Gismeteo поделился прогнозом погоды на ближайшие десять дней для Киева. Согласно с данными, после небольшого похолодания в середине недели снова потеплеет и уже скоро жители столицы увидят заветные +25 на термометрах.

Скрин: Погода в Киеве на 10 дней (gismeteo.ua)