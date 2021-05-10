В Україну мчить грозова стихія: які області накриє негодою

Погода в Україні 11 травня принесе в ряд областей грозову стихію з дощами і поривчастим вітром. Але разом з тим на більшій частині країни очікується потепління.

За даними Наталки Діденко, циклон завтра розташується на Сході України.

"Він (Циклон. - Ред.) зумовить дощі і поривчастий вітер у східних областях, в Криму, на Полтавщині, Дніпропетровщині, захопить Сумську, Миколаївську області, частину Черкас і Кропивницького з районами", - пише Діденко.

На інших територіях буде сонячно і сухо.

Заморозки, які були ще цієї ночі, відступлять. Ніч буде все ще "свіжою", але вже без мінусів - від +5 до +10 градусів.

На більшій частині країни вдень очікуються теплі +17+22 градусів. Але в Криму, Дніпропетровській області та на Сході - холодніше, +12+16.

У Києві завтра, 11 травня, +20+22 градуси. Буде сонячно, без дощів, заморозків.

Але в середу і четвер нас чекає похолодання до +14+16 градусів. З п'ятниці знову потеплішає, але прийдуть дощі.

Синоптик Українського гідрометцентру показали на картах, як зміниться погода 11 травня.

Скрін: Погода в Україні 11 травня (meteo.gov.ua)

А ресурс Gismeteo поділився прогнозом погоди на найближчі десять днів для Києва. Згідно з даними, після невеликого похолодання в середині тижня знову потеплішає і вже скоро жителі столиці побачать заповітні +25 на термометрах.

Скрін: Погода в Києві на 10 днів (gismeteo.ua)