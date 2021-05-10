В Україну мчить грозова стихія: які області накриє негодою
Погода в Україні 11 травня принесе в ряд областей грозову стихію з дощами і поривчастим вітром. Але разом з тим на більшій частині країни очікується потепління.
Про це повідомили Наталка Діденко, синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.ua.
За даними Наталки Діденко, циклон завтра розташується на Сході України.
"Він (Циклон. - Ред.) зумовить дощі і поривчастий вітер у східних областях, в Криму, на Полтавщині, Дніпропетровщині, захопить Сумську, Миколаївську області, частину Черкас і Кропивницького з районами", - пише Діденко.
На інших територіях буде сонячно і сухо.
Заморозки, які були ще цієї ночі, відступлять. Ніч буде все ще "свіжою", але вже без мінусів - від +5 до +10 градусів.
На більшій частині країни вдень очікуються теплі +17+22 градусів. Але в Криму, Дніпропетровській області та на Сході - холодніше, +12+16.
У Києві завтра, 11 травня, +20+22 градуси. Буде сонячно, без дощів, заморозків.
Але в середу і четвер нас чекає похолодання до +14+16 градусів. З п'ятниці знову потеплішає, але прийдуть дощі.
Синоптик Українського гідрометцентру показали на картах, як зміниться погода 11 травня.
Скрін: Погода в Україні 11 травня (meteo.gov.ua)
А ресурс Gismeteo поділився прогнозом погоди на найближчі десять днів для Києва. Згідно з даними, після невеликого похолодання в середині тижня знову потеплішає і вже скоро жителі столиці побачать заповітні +25 на термометрах.
Скрін: Погода в Києві на 10 днів (gismeteo.ua)
Раніше синоптики попередили, що заморозки в травні ще будуть, розповівши про погоду до кінця весни.