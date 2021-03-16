Украину наводнили качественные подделки 500 гривен: как распознать обман

По словам старшего специалиста департамента денежного оборота Национального банка Украины Виталия Ковтюка, подделка более плотная на ощупь, так как склеена из двух листов бумаги

"Далее визуально смотрим на те изображения, которые есть на банкноте. И мы видим, например, что на подделке изображение более светлое, не такое четкое, как у настоящей", - говорит он.

Также стоит присмотреться к банкноте под другим углом. Так, у настоящей заметно оптическое изменение ромба (графический элемент на 500-гривневой банкноте), который меняет цвет от фиолетового до зеленого. В то же время у подделки такой эффект не наблюдается.

Вице-президент НБУ Игорь Львов рекомендует обратить внимание на некоторые моменты, проверяя банкноту на свет.

"Если это дневное время, вы должны обязательно посмотреть на солнце, на свет, в супермаркете - на лампу, и увидите там прежде всего водяные знаки", - сказал он.

На некоторые основные из них нужно обратить особое внимание.

"Прежде всего, это портрет, второе - линия, третье - та линия, которую мы видим, причем на свету они должны переливаться, четвертое - цифровой номинал", - объяснил Львов.

Также надо обратить внимание на бумагу.

"Это специальная бумага, если ее скомкать и расправить, она разглаживается. Если взять лист А4, на котором могут сделать ксерокопию, то он просто помнется. Третье - воротничок на портрете, он должен быть шершавым. Если он не шершавый, нужно вернуть купюру и попросить обменять", - дал советы специалист.