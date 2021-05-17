Україну накриває циклоном зі зливами, градом і шквалами: де зіпсується погода

Погода в Україні 17 травня опиниться під впливом потужного циклону, який вже накриває деякі області.

Про це нам розповіли в прес-службі Українського гідрометцентру.

"Циклон з південного сходу приніс сьогодні в більшість областей України короткочасні дощі, грози, в південних і центральних областях місцями - значні дощі (на заході і сході країни - невеликі)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з відео з супутникової анімації, зранку понеділка над центральними областями потужні дощові хмари.

Синоптики попередили, що в південних і центральних областях при грозах місцями град і шквали 15-20 м/с.

Циклон із південного сходу приніс сьогодні у більшість областей України короткочасні дощі грози, у південних та центральних областях місцями значні дощі (на заході та сході країни невеликі). На супутниковій анімації зараз над центральними областями потужні дощові хмари в південних та центральних областях при грозах місцями град та шквали 15-20 м / с #погода #київ #україна #прогноз #weather # kyiv # ukraine #гідрометцентр #укргідрометцентр #прогноз_погоди Video by www.windy.com. Posted by Український гідрометеорологічний центр on Sunday, May 16, 2021

Відео: Україну накрило потужними дощовими хмарами (facebook.com/UkrHMC)

Синоптик Наталка Діденко також попередила про циклонічну активність. Вона прогнозує, що опади доберуться протягом дня до заходу, сходу і півдня.

"Серйозна хмарність потужна зараз - над Україною! Йдуть дощі, гримлять грози. Захід, схід, частина півдня знаходяться поки серед сухої погоди, але це - тимчасово.

Фото: Україну накрило грозами (facebook.com/tala.didenko)