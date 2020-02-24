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Украину накрыл погодный апокалипсис: ужасающие фото и видео

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 10:14
Украину накрыл погодный апокалипсис: ужасающие фото и видео
В Украине бушует непогода (Коллаж РБК-Украина)

На Украину обрушился сильный ветер, снег и дождь

Погода в Украине 24 февраля преподнесла людям очень неприятный сюрприз. В страну ворвался сильный ветер, дождь, а в некоторых областях пошел сильный снег. Огромный ущерб ненастье нанесло в западных областях Украины. Там сиьнейший ветер валил деревья и снес крыши зданий, а также повредил линии общественного транспорта.

Украинцы делятся фото и видео последствий непогоды в соцсетях и просят соотечественников быть аккуратными.

Отмечается, что из-за штормового ветра и сильных осадков без света остались 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Ивано-Франковске на улицах повалены деревья.

Украину накрыл погодный апокалипсис: ужасающие фото и видео

Последствия непогоды на Ивано-Франковщине (фото: Telegram канал Frankivsk 112)

В Киеве из-за сильного дождя оказались затопленными улицы. Станция метро "Сырец" оказалась неготова к непогоде.

Украину накрыл погодный апокалипсис: ужасающие фото и видеоВ Киеве затопило улицу Брожко (фото: Kiev now)

Отмечается, что столица остановиась в заторах. У погоды были свои планы на этот день

К сожалению, не обошлось в такую погоду без ДТП. На трассе Киев-Чоп авто БМВ снесло парапет, один мужчина погиб.

24.02.2020 о 07:40 ДТП біля Деравачі на Траса Київ - Чоп, з Стрия на Львів. Авто БМВ знесло парапет , є інформація що є постраждалі - Один чоловік загинув

Опубліковано Igor Zinkevych Неділя, 23 лютого 2020 р.

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