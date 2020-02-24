Украину накрыл погодный апокалипсис: ужасающие фото и видео

В Украине бушует непогода (Коллаж РБК-Украина)

На Украину обрушился сильный ветер, снег и дождь

Погода в Украине 24 февраля преподнесла людям очень неприятный сюрприз. В страну ворвался сильный ветер, дождь, а в некоторых областях пошел сильный снег. Огромный ущерб ненастье нанесло в западных областях Украины. Там сиьнейший ветер валил деревья и снес крыши зданий, а также повредил линии общественного транспорта.

Украинцы делятся фото и видео последствий непогоды в соцсетях и просят соотечественников быть аккуратными.

Отмечается, что из-за штормового ветра и сильных осадков без света остались 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Ивано-Франковске на улицах повалены деревья.

Последствия непогоды на Ивано-Франковщине (фото: Telegram канал Frankivsk 112)

В Киеве из-за сильного дождя оказались затопленными улицы. Станция метро "Сырец" оказалась неготова к непогоде.

В Киеве затопило улицу Брожко (фото: Kiev now)

Отмечается, что столица остановиась в заторах. У погоды были свои планы на этот день

К сожалению, не обошлось в такую погоду без ДТП. На трассе Киев-Чоп авто БМВ снесло парапет, один мужчина погиб.