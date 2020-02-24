Из-за непогоды в Украине обесточены более 250 населенных пунктов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за штормового ветра и сильных осадков без света остались 251 населенный пункт

Из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за штормового ветра и сильных осадков без света остались 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, погода в Украине на 24 февраля резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, сильные дожди и метели.

Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах приведут к нарушению на отдельных участках дорог или прекращению движения транспорта. Также ожидаемые погодные условия будут приводить к усложнению работы морской отрасли и морского транспорта.

Добавим, сегодня на всей территории страны синоптики прогнозируют значительные дожди с мокрым снегом. Кроме осадков ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 22 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3, в северных и восточных областях, и от +2 до +4 в центральных. На западе и юге термометры днем покажут от +4 до +8, в Одесской области до +10. Ночью температура будет колебаться от +1 до +4.