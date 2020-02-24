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Україну накрив погодний апокаліпсис: жахливі фото і відео

STYLERЖиття    24.02.2020 - 10:14
Україну накрив погодний апокаліпсис: жахливі фото і відео
В Україні лютує негода (Колаж РБК-Україна)

На Україну обрушився сильний вітер, сніг і дощ

Погода в Україні 24 лютого піднесла людям дуже неприємний сюрприз. В країну увірвався сильний вітер, дощ, а в деяких областях пішов сильний сніг. Величезної шкоди негода завдала в західних областях України. Там сиьнейший вітер валив дерева і зніс дахи будівель, а також пошкодив лінії громадського транспорту.

Українці діляться фото і відео наслідків негоди в соцмережах і просять співвітчизників бути акуратними.

Наголошується, що через штормовий вітер та сильні опади без світла залишився 251 населений пункт у 7 областях, а саме: Львівська область - 70, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12, Житомирська - 11 і Рівненська - 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

В Івано-Франківську на вулицях повалені дерева.

Україну накрив погодний апокаліпсис: жахливі фото і відео

Наслідки негоди на Івано-Франківщині (фото: Telegram канал Frankivsk 112)

У Києві через сильний дощ вулиці виявилися затопленими. Станція метро "Сирець" виявилася неготова до негоди.

Україну накрив погодний апокаліпсис: жахливі фото і відеоУ Києві затопило вулицю Брожко (фото: now Kiev)

Наголошується, що столиця остановиась в заторах. У погоди були свої плани на цей день

На жаль, не обійшлося в таку погоду без ДТП. На трасі Київ-Чоп авто БМВ знесло парапет, один чоловік загинув.

24.02.2020 о 07:40 ДТП біля Деравачі на Траса Київ - Чоп, з Стрия на Львів. Авто БМВ знесло парапет , є інформація що є постраждалі - Один чоловік загинув

Опубліковано Igor Zinkevych Неділя, 23 лютого 2020 р.

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